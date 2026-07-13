Evert Santegoeds vreesde voor leven van man Robert na horrorongeluk

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vakantie van Evert Santegoeds en zijn geliefde Robert Halewijn is geëindigd in een nachtmerrie.

Evert Santegoeds was de afgelopen tijd niet te zien in Shownieuws en ook niet te horen in zijn podcast Strikt Privé. Tijdens hun verblijf in Zuid-Frankrijk werd Robert geschept door een auto en liep hij een zeer gecompliceerde botbreuk op. De bestuurder reed na het ongeluk door.

Robert geschept door auto

Evert keerde gisterenavond terug aan tafel bij Shownieuws en vertelde wat er was gebeurd. ‘Mijn man Robert Halewijn is tijdens de vakantie geschept door een auto op een doorgaande weg in Le Lavandou in Zuid-Frankrijk. Een prachtig oord waar we graag komen en waar je 30 kilometer per uur mag rijden maar waar iets harder gereden werd door de betrokken bestuurder, die vervolgens ook nog eens doorreed.’ Robert belandde vervolgens in het ziekenhuis. ‘Het moment dat het gebeurde, dat vergeet ik nooit meer.’ Bij foto’s van zijn partner in de ambulance en het ziekenhuis zei Evert: ‘Je ziet hoe ernstig het is, het letsel aan zijn been. Het heeft een indrukwekkend eind aan onze vakantie gemaakt.’ Terugblikkend op het ongeluk zei hij: ‘Ik zag hem landen, ik zag hem stuiterend op het wegdek terechtkomen.’

Tekst gaat verder onder video waarin Evert vertelt over het ongeluk.

Evert vreesde het ergste

De journalist dacht enkele seconden dat hij zijn partner kwijt was. ‘Ik heb een paar seconden gedacht van: nou, we waren meer dan dertig jaar bij elkaar maar dit was het. De auto die het veroorzaakte stopte verderop, dus ik kijken hoe het met hem is en in de verte zie ik ineens die man uitstappen met één been en kijken. Die dacht hetzelfde als ik op dat moment, van: dit was het.’ De bestuurder vertrok daarna alsnog. ‘Die gaat met dezelfde vaart als hij kwam aanrijden er ook weer vandoor. De politie zei later: ‘Die krijgen we wel te pakken, want er hangen hier overal camera’s.’’ Uiteindelijk werd de automobilist dan ook opgepakt. ‘Uiteindelijk hebben ze hem na een week ook van zijn bed gelicht en daar ben ik wel heel blij mee. Dat geeft een beetje rust.’

Foto krijgt beladen betekenis

Tien minuten voor het ongeluk liet het koppel nog een foto maken. ‘We kwamen uit een restaurant, lopen over de boulevard en daar staat zo’n ouderwetse straatfotograaf. Ik dacht: laten we dat eens doen, want zo’n selfie, altijd in spiegelbeeld… Dan hebben we tenminste één goede foto.’ Toen Evert de foto twee dagen later bij de fotowinkel ophaalde, dacht hij dat dit zomaar hun laatste gezamenlijke foto had kunnen zijn.

Lang herstel voor Robert

Robert heeft veel pijn en moet nog lange tijd herstellen. ‘Hij moet lang herstellen en hij heeft heel veel pijn. We hopen dat hij er niks aan overhoudt. Hij had er veel meer aan over kunnen houden. Pijn is een teken van leven, zei iemand, en zo zien we het maar.’