Richard Groenendijk woest om haatbericht Fred van Leer

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/11/2025

In de donderdagaflevering van Fred en Ries bespreken Fred van Leer en Richard Groenendijk opnieuw de online narigheid die hen soms bereikt. Dit keer richt alle woede zich op één specifiek bericht dat Fred kreeg over zijn boek.

De reactie kwam binnen rond de lancering van het boek. Omdat afleveringen al vooraf klaarstonden, reageren de twee er nu pas op.‘Niets Is Wat Het Lijkt – Depressie In De Spotlight’ draait om Fred van Leer zijn leven, waarin ook diepe dalen aan bod komen.

Boosheid om de toon van het bericht

Volgens de twee lijkt de verzender het boek niet werkelijk te hebben gelezen. Richard noemt de volledige naam van de afzender. Hij merkt op: ‘Ze heeft ons allebei al geblokkeerd.’ Vervolgens leest hij voor uit het bericht: ‘Is jouw depressie een verdienmodel of mis ik de boodschap? Dit onderwerp verdient zeker meer aandacht en als je wat eerder onder die steen vandaan was gekomen, en glitters en glamour minder aandacht had gegeven, en het echte leven een kans had durven geven…’ Dit laatste is iets wat Fred meermaals heeft geprobeerd. Daarom breekt Richard in om zijn frustratie te uiten: ‘Nee, alsof hij daar niet vanaf zijn nulde mee bezig is.’

Harde woorden tegen Fred van Leer

Het bericht vervolgt dat Fred de problemen misschien had kunnen voorkomen. De afzender schrijft dat depressie in deze wereld wordt aangewakkerd en dat Fred daarin een rol speelt: ‘Oogkleppen op, alles voor de bühne. Applaus belangrijker.’ Ook hekelt de schrijfster dat Fred media inzet om zijn boek te promoten, terwijl diezelfde media hem eerder kritisch behandelden: ‘Heb jij niks geleerd? Je bent geen slachtoffer, je hebt jezelf slachtoffer gemaakt.’

Steeds meer frustratie bij Richard Groenendijk

Op een gegeven moment citeert Richard ‘sorry voor mijn harde woorden’. Dat schiet hem helemaal in het verkeerde keelgat: ‘Hou dan je kop!’ Fred stemt direct in: ‘Hou je bek dan!’ Later leest Richard een passage waarin wordt gesuggereerd dat Fred eerder had kunnen ingrijpen, omdat hij zou hebben aangevoeld dat het misging. De cabaretier reageert fel: ‘Nee, zo werkt dat niet bij een depressie!’

De laatste zin als echte drijfveer

Aan het einde denkt het duo de reden van de boodschap te herkennen. De afzender besluit namelijk met: ‘Mijn verhaal delen mag niet, want geen BN’er. Begrijp je het?’ Begrip is er allerminst; beide mannen spreken uit dat de opmerking hen woest maakt. Richard stuurde de vrouw, vlak voordat ook hij werd geblokkeerd, één korte reactie: ‘Ga je schamen.’ Fred roept luisteraars op om geen contact te zoeken met de afzender.

FOTO: ANP

