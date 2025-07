Fred van Leer over Gordon: “Hij incasseert niet”

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast Fred en Ries krijgen Richard Groenendijk en Fred van Leer wekelijks een dilemma voorgeschoteld. Het dilemma van deze week: Gordon of Gerard?

“Ik vind het een beetje kiezen tussen een longontsteking en een leverziekte, maar goed”, zo zegt ‘Jopie Parlevliet’, een typetje van Richard, die het dilemma elke week voorlegt.

Richard begint

Richard Groenendijk begint met mooie woorden over ‘Geer & Goor’. Dan geeft hij aan erg van Gerard te zijn, die hij goed kent. Wel geeft de cabaretier aan dat hij Gordon bij ‘VI’ zag zitten. Hij noemt het slim dat Gordon daar toegaf waar hij slecht heeft gezongen en te ver is gegaan. Met Gordon heeft Richard vooral te doen: “Ik heb het idee dat hij zichzelf veel meer in de weg zit dan Gerard.”

Fred vult aan

Dat denkt Fred ook. Hij noemt Gerard lief en leuk, maar ook soms een valse nicht. Hij bevestigt verder dat Gerard erg geïnteresseerd in je is en dat hij ook voor hem zou kiezen omdat hij hem langer en beter kent. Over Gordon zegt de stylist: “Hij is f*cking goed en grappig, maar hij incasseert niet. Terwijl: als je hem uitdeelt…”

Richard benoemt nog wel dat Gordon zelfspot heeft, maar dat het dan uit hemzelf moet komen. Conclusie? Ze gaan voor Gerard, maar hopen wel dat Gordon gelukkig wordt.

FOTO: ANP