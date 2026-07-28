De ‘poeslieve’ Wilfred Genee in Mi Dushi: Wat Is Dan Liefde? zorgt voor verbazing

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wilfred Genee laat zich in het nieuwe SBS6-programma Mi Dushi: Wat is dan liefde? van een opvallend andere kant zien. Op een resort op het zonovergoten Curaçao ontvangt hij vijf bekende liefdeskoppels, waarbij iedere aflevering één koppel centraal staat.

De koppels nemen een week lang bewust de tijd om stil te staan bij hun relatie en alles wat hen verbindt. In openhartige en persoonlijke gesprekken blikken zij samen met Wilfred Genee terug op hun liefde. De keuze voor de presentator zorgt echter voor de nodige verbazing.

Johan Derksen moet wennen aan nieuwe rol

Johan Derksen, die samen met Wilfred te zien is in Vandaag Inside, reageerde in zijn podcast Groeten Uit Grolloo op het programma. ‘Ik heb met aandacht gekeken, want ik gun hem al het succes, want die jongen heeft er keihard aan gewerkt daar op Curaçao. Maar ik zie Wilfred niet. Ik werk, geloof ik, twintig jaar met Wilfred samen en het is een etterbak eerste klas en daar is het een poeslieve jongen die lieve vraagje stelt.’ Johan vervolgt: ‘Ik moet heel erg wennen aan zijn rol. De man met de sneer, dát is wel zijn reputatie die hij verdiend heeft, en daar is hij heel goed in. Hij kan heel goed strak en fel interviewen, en dit zijn lieve voorzetjes waar zeventigers die op hun oude dag nog verliefd zijn kirrend op een bed antwoord opgeven.’

Formule zou niet bij Wilfred Genee passen

Ook Volkskrant-redacteur Lotte Krakers is kritisch over de keuze voor Wilfred als presentator. De redacteur schrijft: ‘De formule (sleets: bekende Nederlanders die in het buitenland echtheid veinzen) past hem zo slecht dat hij in de eerste uitzending een handjevol keren heimelijk naar zijn andere klus verwijst: in Vandaag Inside had hij Patty Brard en haar Antoine de Vijver, zijn gasten, wél gewoon plat kunnen vragen of ze nog neuken.’

Duidelijk oordeel over oprechtheid

Volgens Lotte lijkt Wilfred zich in Mi Dushi: Wat is dan liefde? niet volledig thuis te voelen in zijn nieuwe rol. Zij sluit haar stuk over het programma dan ook af met een duidelijk oordeel: ‘Oprechtheid, makkelijker gezegd dan gedaan.’