Top Gear-Richard Hammond opnieuw te snel: flinke boete na ritten in Porsche en Bentley

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voormalig Top Gear-presentator Richard Hammond heeft een boete van 999 pond gekregen nadat hij binnen drie weken twee keer te hard reed in luxe auto’s.

De 56-jarige Top Gear-presentator bekende via zijn advocaat schuld aan beide snelheidsovertredingen. Naast de boetes kreeg hij zeven strafpunten op zijn rijbewijs. Door proceskosten en slachtoffertoeslagen liep het totale bedrag dat Richard Hammond moet betalen op tot 1.771 pond.

Betrapt in Porsche en Bentley

Richard werd op 2 december kort voor 13.00 uur betrapt op de A40 in Pencraig, Herefordshire. Hij reed daar met zijn Porsche Taycan Cross Turismo 109 kilometer per uur, terwijl een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gold. Op 22 december werd hij opnieuw betrapt, ditmaal toen hij met zijn Bentley Continental GT 132 kilometer per uur reed op de A50 Rudhall Overbridge, waar maximaal 113 kilometer per uur was toegestaan.

Politiebrieven kwamen retour

De politie van West Mercia stuurde brieven over de overtredingen naar een monumentaal kasteel in Herefordshire dat Hammond in 2012 had gekocht en naar een landgoed van 1 miljoen pond in de buurt van Hereford. De brieven kwamen retour met de melding ‘geadresseerde vertrokken’. De presentator werd uiteindelijk opgespoord bij zijn woning van 2 miljoen pond in de buurt van Abergavenny in Wales, waar volgens de rechtszitting meer dan dertig voertuigen geregistreerd stonden.

Extra aanklachten ingetrokken

Hammond werd aanvankelijk ook beschuldigd van het negeren van politiebrieven en het niet identificeren van de bestuurder. Daarover verklaarde hij in een brief aan de rechtbank, die door zijn advocaat werd voorgelezen: ‘Hij antwoordde en identificeerde zichzelf als de bestuurder. Hij verstuurde het antwoord per aangetekende post. Hij heeft het antwoord zelf gepost.’ De politie trok die aanklachten uiteindelijk in, omdat hij werd vervolgd en veroordeeld voor de snelheidsovertredingen.

Totaalbedrag van 1.771 pond

Magistraat Ann Minton legde Hammond twee boetes op van 333 en 666 pond. Daar kwamen 240 pond aan proceskosten en slachtoffertoeslagen van in totaal 532 pond bij. De voormalig presentator van Top Gear kreeg in 2013 al eens een rijverbod van drie maanden in Frankrijk nadat hij en Jeremy Clarkson tijdens opnames van het programma te hard hadden gereden.

Bron: BBC