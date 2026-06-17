Agressieve kanker vastgesteld bij Jeremy Clarkson: ‘Ik beloof dat het goed met me komt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jeremy Clarkson heeft in Clarkson’s Farm onthuld dat er kanker bij hem is vastgesteld. De 66-jarige televisiepresentator vertelde het nieuws in de nieuwste serie van het programma aan Kaleb Cooper en Charlie Ireland, die zichtbaar geschokt reageerden.

De aflevering werd woensdag uitgezonden, al is niet precies duidelijk wanneer de opnames plaatsvonden. De serie werd gefilmd in 2024 en 2025. De gezondheid van Jeremy Clarkson blijkt een belangrijk thema in het vijfde seizoen, waarin hij eerder ook al vertelde over een hartoperatie die hij in oktober 2024 onderging.

Schokkende diagnose

In de aflevering vertelde Jeremy dat hij een agressieve vorm van kanker heeft. Hij zei niet om welk type kanker het precies gaat, maar maakte wel bekend dat een deel van zijn prostaat is verwijderd als onderdeel van de behandeling. ‘Ik was een paar weken weg en heb een biopsie laten doen. Het blijkt kanker te zijn, en het is agressief, maar het is nog erg vroeg,’ zei hij.

Jeremy Clarkson deelt het nieuws

De presentator deelde het nieuws met Kaleb en Charlie in de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van Clarkson’s Farm, die te zien zijn op Prime Video. Toen hij zei: ‘Ik heb kanker,’ reageerde Kaleb geschokt met: ‘Nee, dat heb je niet. Waar dan?’ Daarop antwoordde Jeremy: ‘Waar het zit, gaat niemand iets aan. Ik weet het al sinds mei.’ Jeremy legde uit dat hij een paar weken van de radar was verdwenen omdat hij naar de dokter was geweest voor een biopsie. Volgens de arts was de kanker agressief, maar gelukkig ook heel vroeg ontdekt. ‘Ik beloof dat het goed met me komt,’ zei hij tegen Kaleb en Charlie, waarna hij eraan toevoegde dat hij ‘een tijdje’ niet aan het werk zou zijn.

Opnieuw in een ziekenhuisbed

Later in de aflevering was de presentator te zien in een ziekenhuisbed. Daar zei hij dat seizoen 5 van Clarkson’s Farm begon ‘met mij in een ziekenhuisbed en we zijn aan het einde van seizoen 5 en ik lig weer in een ziekenhuisbed.’ Hij vertelde dat ‘een deel van de behandeling’ ‘mis was gegaan’ en voegde eraan toe dat als zijn volgende behandeling ‘succesvol is, ik jullie terugzie voor seizoen 6, en zo niet, dan niet.’

Zware waarschuwing aan fans

Dinsdagavond, enkele uren voordat de laatste twee afleveringen werden uitgebracht, plaatste Jeremy een video op Instagram. Daarin waarschuwde hij fans dat de afleveringen ‘moeilijk te bekijken’ zouden zijn. Ook noemde hij ze ‘echt, echt zwaar’.

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Eerdere hartoperatie

De gezondheid van de presentator speelde eerder in hetzelfde seizoen al een grote rol. Hij vertelde toen over de hartoperatie die hij in oktober 2024 onderging. Destijds schreef hij in zijn column voor de Sunday Times: ‘Van de slagaders die mijn hart van bloed voorzien, was er één volledig verstopt en de tweede van de drie was ook bijna verstopt.’ Daarna kreeg hij een stent, een buisje dat in een vernauwde of verstopte slagader wordt geplaatst om deze te openen en de bloedstroom te verbeteren.

Britse tv-icoon

Jeremy Clarkson is een van de bekendste tv-persoonlijkheden van het Verenigd Koninkrijk. Hij werd vooral bekend door zijn succesvolle periode bij Top Gear, dat hij tussen 2002 en 2015 presenteerde met Richard Hammond en James May. De BBC-show liep van 2002 tot 2022 en telde 240 afleveringen, waarin de drie presentatoren de wereld rondreisden en exotische en soms bizarre auto’s bespraken.

Succes met Clarkson’s Farm

Na Top Gear maakte Jeremy samen met Richard en James The Grand Tour voor Amazon. In 2021 lanceerde hij Clarkson’s Farm, waarin hij zonder eerdere ervaring probeert een eigen boerderij in de Cotswolds te runnen. Het programma groeide uit tot een enorm succes en is inmiddels bezig aan het vijfde seizoen. Daarnaast presenteert de tv-maker momenteel de ITV-quizshow Who Wants To Be A Millionaire.

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