Wilfred Genee in Mi Dushi Wat Is Dan Liefde, niet voor hergebruik buiten context. C: Wesley de Wit

© Wesley de Wit

Wilfred Genee presenteert nieuw programma op SBS6, Mi Dushi: Wat is dan liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/06/2026

Wilfred Genee presenteert vanaf zondag 2 augustus het nieuwe SBS6-programma Mi Dushi: Wat is dan liefde?. In de serie ontvangt hij vijf bekende liefdeskoppels in een resort op Curaçao.

In iedere aflevering staat één koppel centraal. Een week lang nemen de stellen bewust de tijd om stil te staan bij hun relatie en alles wat hen met elkaar verbindt. Mi Dushi: Wat is dan liefde? met Wilfred Genee is wekelijks om 21.30 uur te zien op SBS6 en KIJK.

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Bekende koppels op Curaçao

In het programma ontvangt Wilfred onder anderen Patty Brard en Antoine van de Vijver, Tanja Jess en Charly Luske, Natasja en René Froger, Carry en Geert-Jan Knoops en Remy en Renate Bonjasky. De serie begint met één koppel, waarna in elke aflevering een nieuw stel aansluit en het andere koppel het Corendon Livingstone Jan Thiel Resort weer verlaat.

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Mi Dushi Wat Is Dan Patty Brard Niet Voor Hergebruik Buiten Context
Patty Brard en Antoine van de Vijver doen mee aan het programma (foto: Wesley de Wit)

Gesprekken over liefde en verbinding

De gesprekken met Wilfred vormen het hart van het programma. Samen én individueel spreekt hij met de geliefden in hun eigen villa op het resort en op bijzondere locaties verspreid over het eiland. Daarbij komen hoogtepunten, grote levensgebeurtenissen, uitdagingen, twijfels en kleine momenten voorbij die een relatie bijzonder maken.

Warm en herkenbaar programma

Buiten het resort leren de koppels elkaar beter kennen, delen zij ervaringen en ontdekken zij op hun eigen manier Curaçao. Mi Dushi: Wat is dan liefde? wordt omschreven als een warm, eerlijk en herkenbaar programma over liefde, verbinding en samen ouder worden, tegen het decor van het Caribische eiland. De serie wordt geproduceerd door Talpa Studios.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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