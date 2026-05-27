Wilfred Genee geraakt door angst van dementerende moeder

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wilfred Genee heeft in zijn podcast Zolang Het Leuk Is openhartig gesproken over zijn dementerende moeder.

In gesprek met Jesse Klaver vertelde Wilfred Genee dat zijn vader vier jaar geleden is overleden. Zijn moeder leeft nog, maar haar gezondheidssituatie raakt hem duidelijk. Vooral de momenten waarop zij helder lijkt te zijn, maken indruk.

Moeder zwaar aan het dementeren

In Zolang Het Leuk Is vertelde Wilfred Genee aan Jesse Klaver over het verlies van zijn vader en de situatie van zijn moeder. ‘Mijn moeder leeft nog, maar die is zwaar aan het dementeren.’ Toen Jesse zei dat hem dat heftig lijkt, bevestigde Wilfred dat direct.

Angst voor de dood

Volgens Wilfred zit de zwaarte vooral in de momenten waarop zijn moeder even terug lijkt te komen. ‘Vooral omdat je ziet dat ze zo nu en dan terugkeert en dan heel bang voor de dood is en dan weer wegzakt in die mist zeg maar.’ Jesse was zichtbaar geraakt door die woorden en zei: ‘Ze is er en tegelijkertijd zie je dat ze…’ Dat bevestigt Wilfred: ‘Dat maakt het heftig.’

Podcast Wilfred Genee

In Zolang Het Leuk Is ontvangt Wilfred Genee wekelijks een gast, zonder vooraf te weten wie dat is, waardoor gesprekken blanco beginnen en vaak spontaan en openhartig verlopen. Het gesprek blijft doorgaan zolang het leuk is.