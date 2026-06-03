Margriet Hermans (72) overleden na strijd tegen zeldzame kanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Margriet Hermans is woensdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar dochter Celien weten via Instagram.

Twee weken geleden maakte de zangeres samen met haar dochter bekend dat er bij haar een zeldzame vorm van kanker was vastgesteld. Het ging om een zeldzaam en complex neuro-endocrien carcinoom (NEC). In een nieuw bericht neemt Celien nu afscheid van haar moeder.

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Diagnose twee weken geleden bekendgemaakt

In het eerdere bericht op Instagram stond: ‘Met diepe droefheid en ongeloof delen de familie en het management van Margriet Hermans mee dat er recent kanker werd vastgesteld bij de 72-jarige zangeres en tv-persoonlijkheid. Het betreft een zeldzaam en complex neuro-endocrien carcinoom (NEC).’ De ziekte bleek zich bijzonder snel en hevig te manifesteren.

Celien neemt afscheid van haar moeder

Vandaag schrijft Celien: ‘Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid, nemen papa (Frank) en ik afscheid van mijn allerliefste mama, Margriet Hermans. Voor Vlaanderen was zij een zangeres, een televisiepersoonlijkheid, een politica, een vrouw met een uitgesproken stem en een groot hart. Voor mij was ze vooral mijn thuis. Mijn veilige haven. Mijn grootste criticus en supporter. Mijn vriendin en eerlijkste klankbord. Mijn businesspartner en collega. Mijn alles.’ Celien benoemt ook de gelijkenissen tussen haar moeder en zichzelf en besluit: ‘Wat ik vandaag ben, ben ik dankzij haar.’

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Moeilijke en moedige beslissing

Volgens Celien leefde Margriet met een intensiteit die zelden voorkomt. ‘Ze voelde diep. Ze maakte mensen gelukkig.’ Daarna schrijft ze: ‘Maar helaas manifesteerde de kanker ook aan een intensiteit die zelden voorkomt.’ Door de pijnlijke omstandigheden, het ongemak en het zeer beperkte toekomstperspectief nam Margriet volgens haar dochter de beslissing om ook haar levenseinde in eigen handen te nemen.

Publieke uitvaart volgende week

Op de Instagram story van Celien is te zien hoe ze haar hand op die van haar moeder heeft gelegd. Daarbij schrijft ze: ‘Slaap zacht allermooiste Margrietje. Ik ga je ontzettend missen mama.’ De familie laat weten dat de publieke uitvaart, volgens Margriets wens, komende woensdag 10 juni zal plaatsvinden.