Jada Borsato geeft gezondheidsupdate na auto-ongeluk op Ibiza

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jada Borsato heeft op Instagram haar dank uitgesproken voor alle steun na het auto-ongeluk waarbij zij en haar moeder Leontine op Ibiza betrokken raakten.

De twee zaten in een taxi die frontaal botste op een automobilist die op de verkeerde weghelft was beland. Na het ongeluk moesten Jada Borsato en Leontine naar het ziekenhuis.

Dankbaar voor lieve woorden

Nadat Jada eerder Yolanthe Cabau bedankte voor haar liefde en bloemen, en ook de mensen die voor haar zorgen, richt ze zich in een volgende story tot haar volgers. Ze schrijft dankbaar te zijn voor de lieve woorden en vervolgt: ‘We maken het naar omstandigheden goed en zijn zo zo dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen en voor iedere dag die je dankzij zo’n gebeurtenis leert niet voor lief te nemen.’ Bij de tekst deelt Jada een foto waarop ze in het ziekenhuis met haar duim omhoog te zien is.

Frontale botsing op Ibiza

De dochter en ex-vrouw van Marco Borsato raakten betrokken bij het ongeluk toen hun taxi frontaal botste op een automobilist die op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Beiden moesten daarna naar het ziekenhuis. Leontine deelde het bericht op Instagram ‘om te voorkomen dat dit verhaal een eigen leven gaat leiden met onjuistheden’. Daarmee wilde ze voorkomen dat er verkeerde verhalen over het ongeluk zouden rondgaan.