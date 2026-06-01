B&B Vol Liefde keert in juli terug met nieuw seizoen en terugblikspecial

B&B Vol Liefde is deze zomer opnieuw te zien bij RTL 4. Naast een nieuw seizoen komt er ook een speciale aflevering waarin bekende gezichten uit eerdere reeksen worden opgezocht.

In B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? reist Leonie ter Braak door Europa. Zij bezoekt B&B-eigenaren uit vorige seizoenen van het programma en ook enkele oude bekenden uit Winter Vol Liefde. Daarna volgt het zesde seizoen van de zomerhit, waarin acht vrijgezelle B&B-eigenaren op zoek gaan naar de liefde.

Oude bekenden

B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? is op donderdag 16 juli om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland. Leonie gaat langs bij B&B-eigenaren uit eerdere seizoenen en kijkt met hen terug op hun deelname. In het programma staat centraal hoe de deelnemers hun avontuur hebben beleefd, wat ze nu doen en of de liefde nog altijd aanwezig is. Ook wordt duidelijk of zij nog verliefd zijn, of misschien opnieuw de liefde hebben gevonden.

Nieuw seizoen

Vanaf maandag 20 juli begint het zesde seizoen van ‘B&B Vol Liefde’ om 20.55 uur bij RTL 4. De reeks is acht weken lang van maandag tot en met donderdag te zien en een week vooruit te streamen bij Videoland. Acht vrijgezelle B&B-eigenaren wagen opnieuw de stap en gaan op zoek naar een Nederlandse partner die over de grens durft te kijken.

Betoverende locaties

De zoektocht naar de ware liefde speelt zich af op idyllische plekken buiten Nederland. Daarbij komen romantische, grappige en soms ongemakkelijke situaties voorbij. De acht B&B-eigenaren van dit seizoen worden op een later moment bekendgemaakt.

