Exclusieve Formule 1-voorbeschouwingen met Olav Mol en Jack Plooij

Tekst: Evelien Berkemeijer

Goed nieuws voor Formule 1-liefhebbers in Nederland. Olav Mol en Jack Plooij zijn voortaan ook weer in beeld te zien met een exclusieve live-voorbeschouwing op KIJK.

De twee vertrouwde Formule 1-stemmen praten fans voorafgaand aan de komende races helemaal bij over alles wat speelt in de koningsklasse van de autosport. De aftrap van GP Voorbeschouwing met Olav en Jack vindt plaats rond de Grand Prix van Monaco op 7 juni.

Live vooruitblikken op KIJK

Vlak voor de start van de race nemen Olav en Jack de kijker mee in een uitgebreide preview van ongeveer een half uur. Daarin bespreken zij de belangrijkste verhaallijnen van het raceweekend, van de stand in het kampioenschap en de prestaties van coureurs tot bandenstrategieën, opvallende teamkeuzes en de laatste ontwikkelingen in de paddock.

Deskundig, scherp en enthousiast

De analyses worden gebracht in de kenmerkende stijl van Olav: deskundig, scherp en met zichtbaar enthousiasme voor de sport. Zelf zegt hij daarover: ‘Juist nu er zoveel informatie beschikbaar is, is het waardevol om een race vooraf te duiden. Zo krijgt de liefhebber beter inzicht in wat er kan gebeuren. Jack en ik vullen dat aan met talloze anekdotes van alle races en circuits op de kalender.’

Samenwerking verder versterkt

GP Voorbeschouwing met Olav en Jack is live te volgen via KIJK, zowel op de website als via de Smart TV- en mobiele apps. Met de komst van het programma wordt de samenwerking tussen Talpa Network en Grand Prix Radio verder versterkt, nadat eerder ook de video-podcasts F1 aan Tafel en Autosport aan Tafel beschikbaar werden gemaakt via KIJK.

Vertrouwde gezichten voor de fans

Olav en Jack zijn al jarenlang onverminderd populair onder Nederlandse Formule 1-fans. Honderdduizenden luisteraars kiezen nog altijd bewust voor het vertrouwde commentaar van Olav via Grand Prix Radio, naast hun eigen beeld. Met GP Voorbeschouwing met Olav en Jack zijn de twee vanaf de Grand Prix van Monaco niet alleen te horen, maar ook weer zichtbaar in beeld.