Dít programma vervangt GTST tijdens de zomerstop

Tekst: Ruth Smeets

01/06/2026

De zomercliffhanger van GTST komt eraan en daarmee nadert ook de jaarlijkse zomerpauze van de soap. Toch hoeven kijkers die normaal rond 20.00 uur inschakelen hun vertrouwde tv-moment deze zomer niet te missen.

Op het tijdstip van GTST keert namelijk Ik Weet Er Alles Van! terug. De quiz met Ruben Nicolai is vanaf maandag 13 juli dagelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en is tegelijk ook te streamen via Videoland.

Kandidaten met eigen specialisme

In het programma strijden zes kandidaten een week lang tegen elkaar. Ze brengen ieder hun eigen specialisme mee en proberen met die kennis zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar alleen kennis is in Ik Weet Er Alles Van! niet genoeg. De deelnemers moeten ook tactisch spelen, elkaar goed kunnen inschatten en op het juiste moment durven toeslaan.

Kijk de quiz eerder al na GTST

Fans kunnen de quiz al zien voordat Goede Tijden, Slechte Tijden daadwerkelijk aan de zomerstop begint. Tijdens de laatste week van de soap staat Ik Weet Er Alles Van! namelijk al om 21.30 uur op de planning. Wanneer GTST tijdelijk verdwijnt, schuift de quiz door naar 20.00 uur. Een verschil met de soap is dat Ik Weet Er Alles Van! niet vier, maar vijf dagen per week wordt uitgezonden: van maandag tot en met vrijdag.

