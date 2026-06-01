Anna Nooshin kreeg een prenatale depressie tijdens haar zwangerschap

Tekst: Ruth Smeets

Ondernemer en content creator Anna Nooshin (39) worstelde tijdens haar zwangerschap met een prenatale depressie. In haar column voor Flair schrijft ze dat ze zich destijds niet herkende in het beeld dat online vaak wordt geschetst van zwanger zijn.

Waar zwangerschap op sociale media volgens Anna soms wordt neergezet als iets glowy en bijna spiritueels, was de werkelijkheid voor haar heel anders. Ze voelde zich niet alleen lichamelijk anders, maar raakte vooral mentaal de verbinding met zichzelf kwijt.

Angst voor zwangerschap

Anna vertelt dat ze lang dacht dat ze geen kinderen wilde. Haar angst voor zwanger zijn speelde daarin een grote rol. Ze zag online vooral uitersten: een perfecte, serene zwangerschap of juist een periode vol ellende. Pas toen ze zelf zwanger was, merkte ze hoeveel er echt bij komt kijken om een kind te dragen.

Die periode voelde zwaar en vervreemdend, zo schrijft ze in haar column. ‘Voor mij voelde zwanger zijn als een fulltimebaan waar ik niet op had gesolliciteerd, met bijwerkingen waar niemand je echt op voorbereidt.’ Ze schrijft dat ze wel had gehoord over misselijkheid en vermoeidheid, maar niet over het gevoel dat haar hoofd en lichaam ineens los van haar leken te staan.

Prenatale depressie

Na gesprekken met artsen werd duidelijk dat Anna een prenatale depressie had. Die diagnose gaf achteraf meer uitleg aan de verwarring en zwaarte die ze tijdens haar zwangerschap voelde. Toch voelde ze zich op dat moment vooral alleen, omdat er volgens haar weinig over bekend is. De mentale klachten maakten dat Anna geen grip meer leek te hebben op haar gedachten. Ze schrijft dat haar lichaam en hoofd niet meer samenwerkten. ‘Het was alsof mijn gedachten werden overgenomen door iets waar ik geen grip op had.’ In die periode vroeg Anna zich vooral af wat er mis met haar was.

Niet alles hoeft mooi te voelen

Wat Anna met haar verhaal duidelijk wil maken, is dat dankbaar zijn voor een zwangerschap en diezelfde zwangerschap moeilijk vinden naast elkaar kunnen bestaan. Ze miste ruimte voor dat grijze gebied. Om haar heen bleef ze vooral horen dat ze ervan moest genieten, terwijl dat voor haar niet zo voelde. ‘Maar bijzonder en leuk zijn niet hetzelfde.’

Na de geboorte verdween haar prenatale depressie

Toen haar dochter werd geboren, veranderde er volgens Anna direct iets. De prenatale depressie verdween voor haar ‘als sneeuw voor de zon’. Ze voelde zich ineens weer terug in haar eigen lichaam en hoofd. Twee jaar later kijkt de presentatrice en ondernemer met meer begrip naar zichzelf terug. Ze heeft vooral compassie voor de vrouw die ze toen was. ‘Omdat ik toen niet wist hoe groot de invloed van hormonen kan zijn en omdat ik niet wist dat dit zo vaak voorkomt.’