Zien! Dua Lipa is getrouwd (en ze droeg géén jurk)

Tekst: Ruth Smeets

Dua Lipa (30) en Callum Turner (36) hebben hun liefde officieel bezegeld. De zangeres en de acteur trouwden op 31 mei tijdens een kleine ceremonie in Londen.

Het stel koos voor een intieme setting, met alleen een select gezelschap van vrienden en familie. Toch was er aan glamour geen gebrek.

Klein jawoord in Londen

Dua Lipa en Callum Turner gaven elkaar het jawoord in het Old Marylebone Town Hall in Londen. Die plek is al jaren populair bij bekende Britten: ook Paul McCartney, Ringo Starr en Liam Gallagher trouwden er eerder. Op beelden die The Sun in handen kreeg, is te zien hoe het stel na de burgerlijke ceremonie hand in hand naar buiten loopt, terwijl hun dierbaren confetti en bloemblaadjes strooien.

Elegante trouwoutfits

Hoewel Dua en Callum het bewust ingetogen hielden, kozen ze wel voor uitgesproken stijlvolle looks. Dua droeg een wit rokpak van Schiaparelli couture, speciaal voor haar gemaakt door Daniel Roseberry. De outfit bestond uit een ivoorkleurige blazer met gouden knopen en een asymmetrische rok. Daarbij droeg ze een breedgerande hoed van Stephen Jones, witte handschoenen en witte pumps van Christian Louboutin.

Nog een feest in Palermo

Callum verscheen in een klassiek marineblauw double-breasted pak van Ferragamo, met bijpassend overhemd en stropdas. Volgens berichten is de Londense ceremonie niet het enige feestmoment van de week. Er zou namelijk ook nog een driedaags huwelijksfeest gepland staan in Palermo, Sicilië. Onder de genodigden zouden Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace en Simon Porte Jacquemus zijn. Laatstgenoemde zou naar verluidt ook Dua’s tweede trouwjurk ontwerpen.

Bijzonder gevoel

Dua en Callum maakten vorig jaar bekend dat ze waren verloofd. De zangeres vertelde daarover in haar coververhaal voor de Britse Vogue: ‘Ja, we zijn verloofd,’ zei Dua. ‘Het is heel spannend. Deze beslissing om samen oud te worden, een leven samen te beleven en gewoon, ik weet niet, voor altijd beste vrienden te zijn, het is een heel bijzonder gevoel.’ Het stel begon in januari 2024 met daten, nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten in The River Café in Londen.