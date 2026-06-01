Fans opgelet! Celine Dion geeft tien extra concerten in Parijs

Tekst: Ruth Smeets

Celine Dion geeft in 2027 tien extra concerten in Parijs. De 58-jarige zangeres heeft de nieuwe optredens maandag aangekondigd via Instagram.

De extra shows van Celine Dion staan gepland tussen 8 en 29 mei 2027. Door de uitbreiding komt het totaal aantal concerten in de La Défense Arena uit op 26.

Meer data na stormloop op kaarten

De extra optredens zijn toegevoegd vanwege de grote vraag van fans, zo is te lezen op de website van Celine Dion. Eerder werden in april al ruim 480.000 kaarten verkocht voor zestien shows, en daarna bleef de belangstelling groot. De nieuwe concerten vinden plaats op 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 en 29 mei 2027.

Voorverkoop krijgt vervolg

Fans die eerder naast kaarten grepen, krijgen deze week opnieuw de kans om tickets te kopen. De organisatoren laten weten dat tijdsloten ‘worden aangeboden aan een beperkt aantal fans’ die zich al hadden aangemeld voor de voorverkoop van de zangeres of de concertzaal. Die verkoopmomenten lopen van woensdag tot en met vrijdag. Ook komen er weer speciale ticket + hotel-arrangementen beschikbaar.

Comeback na moeilijke jaren

De optredens in Parijs betekenen de langverwachte terugkeer van de Canadese wereldster op het podium. Dion stond de afgelopen jaren nauwelijks op het podium door het stiff-personsyndroom, een zeldzame neurologische aandoening die zware spierspasmen veroorzaakt. In 2022 moest ze haar Courage World Tour stopzetten, omdat de ziekte grote invloed had op haar lichaam en stem.

‘Ik zing weer’

Eind maart kondigde Dion haar comeback al aan met shows in september en oktober 2026. In een videoboodschap vertelde de zangeres hoe zeer ze naar de optredens uitkijkt. ‘Ik wil jullie vertellen dat het heel goed met me gaat, ik zing weer, ik dans een beetje’, zei ze. ‘Ik heb de afgelopen jaren elke dag jullie gebeden, steun en liefde gevoeld. Jullie hebben me gemist.’ Kaarten voor de concerten kunnen oplopen tot 1.100 euro per stuk.