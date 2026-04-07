Renée van Wegberg speelt Céline Dion in musical TITANIQUE

Tekst: Denise Delgado

Renée van Wegberg gaat in de Nederlandse versie van ‘TITANIQUE’ de rol van Céline Dion spelen. Dat hebben producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen dinsdag bekendgemaakt in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

In de musical wordt het verhaal van Titanic op een parodische manier opnieuw verteld, maar dan door de ogen van Céline Dion. De voorstelling was eerder al een succes op West End en Broadway en is volgend jaar voor het eerst in Nederland te zien.

Komische voorstelling

De rollen van Jack Dawson en Rose DeWitt Bukater worden gespeeld door Calvin Kromheer en Dana van der Geer. Volgens de producenten wordt TITANIQUE een komische voorstelling vol verwijzingen naar de iconische film, met natuurlijk ook veel muziek van Céline Dion.

Langverwachte rentree

Dat nieuws komt op een opvallend moment, want onlangs werd ook bekend dat Céline Dion zelf haar langverwachte rentree op het podium maakt. De Canadese zangeres geeft in september en oktober 2026 een reeks van tien exclusieve concerten in Paris La Défense Arena. Daarmee staat ze voor het eerst in lange tijd weer groots op het podium.

Céline Dion werd in 1997 wereldwijd onlosmakelijk verbonden aan Titanic dankzij My Heart Will Go On, de beroemde titelsong van de film. In TITANIQUE zijn zowel bekende nummers van de zangeres als nieuwe theatermomenten verwerkt.

