Céline Dion had al jaren symptomen van ziekte

Céline Dion had zo’n veertien jaar voor haar diagnose al last van de eerste symptomen van haar zeldzame neurologische aandoening. Dat vertelt de 56-jarige zangeres in een interview dat dinsdag op NBC wordt uitgezonden. De zender deelt dinsdag vast een voorproefje van het gesprek.

Dion kon er destijds weinig mee doen omdat haar man, die in 2016 overleed aan keelkanker, op dat moment ook al ziek was. “Ik had moeten stoppen, de tijd moeten nemen om het uit te zoeken”, blikt ze terug. “Mijn man was toen aan het vechten voor zijn eigen leven. Ik moest mijn kinderen opvoeden, mezelf wegcijferen en proberen een held te zijn.”

De zangeres had het erg moeilijk toen ze begon te merken dat haar lichaam niet goed functioneerde. “Mijn lichaam liet me in de steek, ik kon me alleen maar aan mijn dromen vasthouden.”

In 2022 werd ze gediagnosticeerd met het stiff-personsyndroom, dat onder meer stijfheid en spasmes in de spieren veroorzaakt. Enkele maanden later deelde ze het nieuws over haar ziekte met de wereld. “De last van het liegen was te groot”, zegt ze over de beslissing om toch haar verhaal te doen.