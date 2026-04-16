Dít is de datum van de zomercliffhanger van GTST

Tekst: Denise Delgado

De zomercliffhanger van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ komt eraan. Traditiegetrouw sluit de soap het seizoen af met een spannende seizoensfinale, en inmiddels is ook bekend wanneer die aflevering te zien is.

Everon Jackson Hooi, die al jarenlang Bing Mauricius speelt, maakte woensdag via Instagram bekend dat de laatste aflevering van seizoen 36 op donderdag 9 juli wordt uitgezonden. Kijkers van Videoland kunnen de cliffhanger al een week eerder bekijken.

Onder fans zorgt het nieuws meteen voor veel reacties. Sommigen laten weten niet te kunnen wachten op de ontknoping, terwijl anderen nu al balen van de zomerstop die daarna weer volgt.

Nieuwkomers

Welke verhaallijnen precies centraal zullen staan in de cliffhanger, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er in Meerdijk genoeg speelt. De afgelopen maanden werd het soapdorp flink opgeschud door de komst van nieuwkomers Vesper Vos, Tinus Bos en Diego González-Clark. Ook Billy de Palma maakte haar rentree.

Dat zorgt voor volop spanning. Zo lijkt Vesper Bing behoorlijk in verwarring te brengen, botst Tinus voortdurend met zijn zoon Luuk en verloopt ook het contact tussen Linda Dekker en haar neef Diego allesbehalve soepel. Billy probeert op haar beurt de band met haar dochter Shanti te herstellen, maar dat gaat niet zonder moeite.

Met al die verhaallijnen in beweging lijkt de kans groot dat de makers opnieuw uitpakken met een spectaculaire zomercliffhanger.

