Dilan Yurdakul over comeback GTST: ‘Zeg nooit nooit’

Tekst: Sabine Krouwels

Dilan Yurdakul verliet GTST zes jaar geleden om theater te gaan maken. Ondanks dat dat een compleet andere tak van sport is, had ze niet verwacht dat het publiek niet direct met haar mee zou gaan. “Ik moest echt opnieuw beginnen,” deelt ze deze week in Weekend.

Nadat we jaar avond aan avond op tv zagen in Goede Tijden, Slechte Tijden, zien we Dilan Yurdakul de laatste jaren nooit meer op de buis. Heeft ze haar soaptijd voorgoed achter zich gelaten? “Ik zeg nooit nooit, maar dan moet het wel een heel coole verhaallijn zijn en iets toevoegen aan wat ik nu doe.”

Rare sprong

Want wat Dilan nu doet is hele persoonlijke theatervoorstellingen maken. GTST was dan ook niet per se een springplank voor haar. “Ik maak eigenlijk een hele rare sprong, ik heb ervoor gekozen om bekendheid en op tv komen los te laten, om te maken wat vanbinnen komt. Dat trekt een ander publiek.”

Opnieuw

Dat het theaterpubliek heel anders is dan de kijker van GTST ondervond Dilan dan ook aan de lijve. “Ik moet echt opnieuw beginnen. Ik ben nu zes jaar weg bij GTST en ik merk dat het weer bij elkaar komt. Dat mensen me van toen kennen en geïnteresseerd raken in wat ik nu doe.”

