Jill Helena kiest voor rust na uitspraak Ali B: ‘Spreken heeft soms ook een prijs’

Jill Helena wil de uitspraak in de zaak rond Ali B in alle rust verwerken. Dat laat haar advocaat Sébas Diekstra weten. De zangeres geeft daarom geen interviews, maar deelt wel een verklaring.

In die verklaring staat ze stil bij de impact die de afgelopen periode op haar heeft gehad. Ook zegt Jill Helena dankbaar te zijn voor de erkenning die er opnieuw is geweest voor haar verhaal en ervaring met Ali B.

Proces Ali B had grote impact

‘Voor mij is pijnlijk duidelijk geworden wat zo’n langdurig proces met iemand als mens doet. De stress, de onzekerheid en de voortdurende spanning hebben veel invloed gehad op mijn leven, zowel privé als professioneel’, laat Jill weten. ‘Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat er opnieuw erkenning is geweest voor mijn verhaal en ervaring. Dat betekent veel voor mij.’

‘Spreken heeft soms ook een prijs’

Volgens de zangeres hebben de afgelopen jaren laten zien dat ‘spreken soms ook een prijs heeft’. ‘Ik hoop dat er, los van alle meningen en discussies, ook oog blijft voor de menselijke kant van dit soort processen. Voor nu kies ik ervoor om dit moment in rust te verwerken.’

Bron: Nu.nl