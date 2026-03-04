MRI-scan geeft duidelijkheid: Kees de Bever blijkt hernia te hebben

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kees de Bever dacht na zijn val vooral aan zijn gezicht, maar in het ziekenhuis kwam er nóg iets boven water.

Kees de Bever hield er al een gebroken neus en een blauw oog aan over. Nu blijkt ook waar de pijnscheuten vandaan komen.

MRI brengt oorzaak van de steken aan het licht

Uit een MRI-scan blijkt dat Kees de Bever een hernia heeft in zijn onderrug. Dat verklaart de steken die hij voelt in zijn benen en billen. Kees moet het de komende twaalf weken aankijken en rust nemen, al gaf hij ook aan dat hij zich goed voelt. Eerder liet hij al weten opgelucht te zijn dat zijn neus niet opnieuw gebroken hoefde te worden, omdat hij zich daar druk om had gemaakt.

Twaalf weken rust, maar stilzitten wordt lastig

Rust is het advies, maar volgens Kees is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker met de theatervoorstelling De Bevers Zijn Er Bijna. Het somberste scenario is dat hij uiteindelijk een operatie nodig heeft, al denkt hij zelf dat het goed komt. Hij verwacht dat blijven sporten helpt om zijn buik en rug sterk te houden.

John hoorde een klap, maar Kees stond alsnog op het podium

Partner John de Bever vertelde eerder dat hij een klap hoorde en Kees daarna in de keuken aantrof, ‘in het bloed’. Volgens John was Kees een beetje in paniek. Dat Kees diezelfde avond toch nog in het theater stond met hun theatershow, maakte indruk op John: ‘Het is wel een bikkel, ik heb wel respect voor hem.’

Foto: ANP