Kees de Bever over gebroken neus: ‘Heb me zo druk gemaakt’

Tekst: Denise Delgado

Kees de Bever (40) heeft zijn volgers een update gegeven over zijn gebroken neus. De realityster viel vorige week flauw en kwam ongelukkig terecht, met een breuk als gevolg. Na een controle bij de dokter heeft hij nu vooral goed nieuws.

Enorme opluchting

Kees was bang dat zijn neus opnieuw gebroken zou moeten worden om alles goed recht te zetten. In een Instagram-video vertelt hij dat die vrees ongegrond bleek. ‘Ik heb me zo druk gemaakt, maar het hoeft niet. Mijn neus hoeft niet opnieuw gebroken te worden. Ik kon wel janken bij de dokter. Wat ben ik hier bang voor geweest.’ De zwelling en een blauw oog zijn er nog wel, maar dat trekt volgens hem weg.

Meteen weer door

Lang rust nemen zit er niet in. Kees zegt dat hij zich na het doktersbezoek de ‘gelukkigste mens van Nederland’ voelt en pakt zijn werk direct weer op: diezelfde avond staan De Bevers gewoon in Eindhoven.

Zo ging het mis

Eerder vertelde Kees aan De Telegraaf hoe het ongeluk gebeurde. Hij werd ’s nachts wakker door flinke rugpijn (spit) en liep naar de keuken om medicatie te nemen. Het laatste wat hij zich herinnert, is dat hij op een stoel achter zijn laptop zat. Daarna ging het mis en kwam hij bij ‘in een plas met bloed’.

BEELD: ANP