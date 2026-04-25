Dit doet Monique Westenberg om veel thuis te zijn voor zoontje Dré

Tekst: Evelien Berkemeijer

Monique Westenberg kiest er bewust voor om haar werk zo in te richten dat ze zoveel mogelijk thuis kan zijn voor haar zoon Dré.

Als moeder van André (9) staat haar dag grotendeels in het teken van haar kind. Dat doet Monique Westenberg met veel toewijding, iets wat haar eerder al de Fabulous Mama’s Solo Mom of the Year Award opleverde.

Lees ook: Monique Westenberg blikt vooruit op ontmoeting Noa Braaf en Dré

Alles draait om haar zoon

Na een roerige relatie met André Hazes voedt Monique haar zoon grotendeels alleen op. Daarbij staat haar rol als moeder altijd op de eerste plaats. Ze vertelt aan Fabulous Mama dat haar dag volledig is afgestemd op Dré en dat het tempo hoog ligt: ‘Vanaf het moment dat ik Dré ophaal, ben ik er alleen nog voor hem. Ik sta eigenlijk, zoals elke ouder, de hele dag in dienst van mijn kind. Vanaf ’s ochtends ben ik aan het plannen en rennen, en dan moet ik rond twee uur weer richting het schoolplein. Daarna begint het pas. Dan komt er een vriendje mee naar huis en gaat het: ‘Mogen we een pannenkoek?’, ‘Mogen we een ijsje?’ En als dat vriendje weer weg is, begint het avondritueel. Het is een soort achtbaan die maar doorgaat. Maar ja, dat hoort er ook bij.’

Flexibel werken als content creator

Dat Monique weinig tijd voor zichzelf overhoudt, neemt ze bewust voor lief. Ze heeft haar werk er namelijk helemaal op aangepast. Als content creator verdient ze haar geld vooral met samenwerkingen op Instagram, waardoor ze haar dagen flexibel kan indelen. Daarbij komt volgens Monique meer kijken dan veel mensen denken: ‘Mensen denken soms dat zo’n samenwerking iets is wat je even tussendoor doet, maar er gaat best veel werk in zitten. Samen met mijn manager kijk ik eerst of een merk echt bij mij past. Daarna maken we een concept, ga ik de content opnemen en wordt alles geëdit. De opdrachtgever moet dat vervolgens goedkeuren, dus soms gaat er best wat tijd overheen voordat iets online komt.’

Bewust veel thuis zijn

Die manier van werken past goed bij de fase waarin Monique nu zit. Voor haar is het het allerbelangrijkst dat ze er voor haar zoon kan zijn op de momenten die tellen, zoals na school, bij het sporten en tijdens muziekles. Die keuze komt ook voort uit haar eigen herinneringen aan vroeger. ‘Het geeft me de vrijheid om mijn werk flexibel in te delen en vooral veel thuis te zijn. Dat is voor mij op dit moment het allerbelangrijkste. Ik wil er zijn als hij uit school komt, maar ook bij sporten en muziekles. Als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd, weet ik nog hoe fijn het was dat mijn moeder er altijd was. Dat gun ik hem ook.’