Weet je nog? Simone Kleinsma emotioneel om onderscheiding

Tekst: Evelien Berkemeijer

Toen Simone Kleinsma Annie M.G. Schmidt speelde in de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt, moet die rol een hele eer voor haar zijn geweest. Maar het was niet de enige eer.

Simone Kleinsma werd in september 2018 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Die onderscheiding kreeg ze in het Amsterdamse DeLaMar Theater, tijdens het eenjarig jubileum van Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Ineens kwam de burgemeester van Blaricum het podium op.

Lees ook: Simone Kleinsma over The Masked Singer: ‘Waanzinnig leuk’

Speech en onderscheiding

De burgemeester hield een speech: ‘Mevrouw Kleinsma, het is mij een grote eer dat ik u namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander mag benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau’, zei Joan de Zwart-Bloch. Simone reageerde geëmotioneerd en vereerd op de titel. Ook Joop van den Ende nam een momentje voor een speech. Veel dierbaren van Simone Kleinsma zaten in de zaal, maar dat wist ze niet. Dat zij bij dit moment waren, wist Simone helemaal niet.

André van Duin benadrukt eer

Ook André van Duin was blij voor Simone Kleinsma. Hij benadrukte dat ze de onderscheiding niet kreeg omdat ze goed kan spelen en zingen. ‘Je krijgt dat omdat je veel goed doet in het land. Veel goede doelen steunt, goede acties ondersteunt.’ Paul de Leeuw vertelde dat hij met Simone Kleinsma naar huis zou gaan die avond en wijn en hapjes in huis had gehaald om het te vieren.