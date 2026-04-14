Vader Jade Kops openhartig over ziekte van dochter: ‘Ik ben ongelooflijk trots op haar’

Tekst: Evelien Berkemeijer

René Kops heeft vrijdagavond in het NPO 1-programma Carrie op Vrijdag openhartig verteld over de situatie van zijn 19-jarige dochter Jade Kops. Volgens René is de situatie van Jade ‘niet best’, al was vrijdag voor haar wel een ‘redelijke’ dag.

Daarmee bedoelt hij dat Jade Kops vrijwel de hele dag op bed ligt, maar wel zo comfortabel mogelijk is. Voor het gezin draait alles er nu om haar zo goed mogelijk te ondersteunen, met hulp aan bed, veel gesprekken en zoveel mogelijk tijd samen.

Lotgenoten

Tijdens het gesprek vertelde René ook over de stichting van de familie Kops. Daarmee steunen zij gezinnen met een kind dat kinderkanker heeft, onder meer met een verblijf in een vakantiehuisje. Vorig jaar opende Jade Villa Jade, een plek waar kinderen en jongeren die kanker hebben of hebben gehad tot rust kunnen komen. Over die inzet zegt René: ‘Ik denk dat het een wisselwerking is. Aan de ene kant is het mooi om te horen dat kinderen, en vooral ouders, daar echt herkenning in vinden. Tegelijkertijd is het voor ons en voor Jade ook waardevol om te zien dat zij op deze manier betekenis kan geven aan haar ziekte. Dat ze er iets mee kan doen en er voor anderen kan zijn. Dat maakt mij ontzettend trots’.

Rollercoaster

Voor René is duidelijk wat voor hem het belangrijkst is in deze periode. ‘Ik wil er voor haar zijn. En heel Nederland laten zien dat we als gezin van een ontzettend verdrietige situatie toch iets positiefs kunnen maken. En ik wil ook gewoon heel het land laten zien dat ik ongelooflijk trots op haar ben.’ Tegelijkertijd benadrukt hij hoe zwaar de situatie is voor het gezin, omdat iedereen voortdurend schakelt tussen thuis en het Prinses Máxima Centrum, terwijl angst en onzekerheid steeds aanwezig zijn.

Trots

Volgens René is het leven van het gezin daardoor ‘echt jongleren op hoog niveau en een enorme rollercoaster’. Jade kon zelf niet bij de opnames aanwezig zijn, maar liet op Instagram weten hoe trots ze was op haar vader en de andere lotgenoten. ‘Het voelt heel bijzonder dat mijn vader en andere lotgenoten live in de uitzending over mijn situatie en mijn stichting hebben gesproken. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit nog heb kunnen bekijken. Het was heel lief om te horen wat iedereen zei en het maakt me enorm trots.’

Bron: AD