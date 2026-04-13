Nieuwe tv-plannen voor familie Froger bij RTL en Videoland

Tekst: Evelien Berkemeijer

De familie Froger gaat de komende jaren nieuwe programma’s maken voor RTL 5 en Videoland.

René Froger, Natasja Froger en de kinderen zijn later dit jaar weer op televisie en streaming te zien. In de nieuwe reeks programma’s staat het gezinsleven centraal, met veel ruimte voor muziek, familie en dagelijkse momenten. Kijkers krijgen daarmee opnieuw een inkijkje in het leven van de Amsterdamse familie. De realityserie geeft volgens het persbericht een eerlijk en warm beeld van het leven van de hechte familie, waarin zowel grote gebeurtenissen als humor aan de keukentafel een plek krijgen.

Eerste serie volgt jubileumjaar van René

In de eerste serie volgt de camera het echte leven van de familie, waarbij veel aandacht uitgaat naar de muzikale jubileumactiviteiten rond het 65e levensjaar van René. Ook de muzikale ambities van de Froger-mannen, de nuchtere aanpak van Natasja en de chaos en liefde tussen de kleinkinderen komen voorbij. Het eerste programma is later dit jaar wekelijks te zien bij RTL 5 en in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Tekst gaat verder onder video.

‘Een brok aan energie en authenticiteit’

Wim ter Laak, Content Manager 5, zegt over de samenwerking: ‘Met de familie Froger halen we een brok aan energie en authenticiteit in huis. De oprechtheid en de humor van de familie past goed bij ons. We zijn blij dat we deze muzikale familie mogen verwelkomen en kijken uit naar alle mooie verhalen die we de komende jaren samen gaan vertellen bij RTL 5 en Videoland.’ Namens de familie laten René en Natasja weten: ‘Het is voor ons een geweldige stap om deze samenwerking aan te gaan. We zijn een ondernemende familie en doen het liefst alles samen, dus het voelt heel goed dat daar de komende jaren bij RTL en Videoland alle ruimte voor is. We kunnen niet wachten om de kijkers weer mee te nemen in ons leven en alle nieuwe plannen die we hebben.’