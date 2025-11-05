René Froger

René Froger: ‘Iedereen heeft een einddatum’

Tekst: Sabine Krouwels

05/11/2025

René Froger kent niet alleen succes, maar ook verdriet. Zo verloor hij de afgelopen jaren enkele goede vrienden. Momenten die hem attenderen op zijn eigen sterfelijkheid, vertelt hij deze week in Weekend. “Ben veel bewuster gaan leven.”

De afgelopen jaren heeft René Froger afscheid moeten nemen van enkele goede vrienden. In 2020 was dit de Britse zanger Dominic Grant en eerder dit jaar sterrenchef Jonnie Boer. Die verliezen raken hem zeer. “Het wordt gewoon nooit meer zoals het was.”

Einddatum

Het maakt René, die deze week zijn 65e verjaardag viert, ook bewust van zijn eigen sterfelijkheid. “Er zit een einddatum aan iedereen. Je probeert die alleen zo ver mogelijk vooruit te schuiven. De laatste jaren ben ik veel bewuster gaan leven.”

Mazzel

Een gezonde levensstijl is volgens René daarbij niet het enige dat van belang is. “Je moet ook een beetje mazzel hebben. De een heeft z’n hele leven lang gezopen en gerookt en wordt 102 en de ander leeft kerngezond en wordt maar 62. Het leven moet je ook gegund zijn.”

Ons hele gesprek met René Froger lees je in Weekend editie 45. Hierin geeft hij ook een update over zijn herstel na zijn spierontsteking.

Foto: ANP

