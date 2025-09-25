René Froger zegt optredens af wegens krachtverlies in benen
25/09/2025
Slecht nieuws voor fans van René Froger (64): de zanger schrapt al zijn geplande optredens in de komende weken. Hij kampt met krachtverlies in zijn benen als gevolg van een spierontsteking.
Volgens zijn manager heeft René al langere tijd last van deze klachten. Uit onderzoek blijkt dat ernstige oorzaken gelukkig zijn uitgesloten. De zanger ondergaat nu een behandeling met Prednison en krijgt de komende periode rust voorgeschreven. “Hoelang dit precies gaat duren is momenteel niet duidelijk,” laat de manager weten.
Kaartkopers van de kerstshows van De Toppers hoeven zich geen zorgen te maken: de concerten gaan gewoon door. René richt zich voorlopig volledig op zijn herstel.
BEELD: ANP
