René Froger waarschuwt fans: ‘Pas op’

BN'ers

Dit zou Rico Verhoeven graag tegen zijn jongere zelf willen zeggen

Rico Verhoeven heeft het vroeger niet altijd even makkelijk gehad. In de onlineserie De valse start van… vertelt de kickbokser welke boodschap hij zijn jongere zelf zou willen meegeven. De moeder van Rico kampte met een drank- en drugsverslaving. “Zij had vooral zelf veel problemen en ze had het lastig met zichzelf”, zegt Verhoeven openhartig....