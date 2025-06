Natasja Froger ‘beretrots’ op schoondochter

Wereldsterren

Jessie J gaf optreden ondanks ongemak van borstbiopsies

Jessie J heeft in april een optreden gegeven ondanks de zangeres vijf borstbiopsies moest ondergaan. De zangeres maakte eerder deze week bekend dat ze kampt met een vroeg stadium van borstkanker. Bij een video op Instagram schrijft Jessie J: “Ik had vijf biopsies de avond voor dit optreden. Ik had wat ongemak, maar had zo...