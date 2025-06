Koninklijke onderscheiding voor René Froger

Tekst: Denise Delgado

René Froger (64) is zondagavond, na het laatste optreden van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA, verrast met een koninklijke onderscheiding. De zanger is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

45 jaar in het muzikale vak

De onderscheiding kreeg hij niet alleen vanwege zijn 45-jarige carrière in de muziekwereld, maar ook vanwege zijn jarenlange inzet voor diverse maatschappelijke doelen. René is onder meer ereambassadeur van Voedselbanken Nederland en zette zich in voor organisaties als Stichting Het Vergeten Kind, het Diabetes Fonds en Stichting ALS Nederland.

Rene Froger Geridderd Na Afloop Toppers In Concert 2025

In het bijzijn van zijn familie ontving hij het lintje uit handen van de burgemeester van Blaricum, Barbara de Reijke.

