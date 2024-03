René en Natasja Froger over babynieuws Maxim: ‘Zo intens blij’

René en Natasja Froger zijn “intens blij” met het feit dat zij weer opa en oma worden. Hun 27-jarige zoon Maxim deelde zaterdag dat hij en zijn vriendin Ruby hun eerste kindje verwachten.

“Sprakeloos mooi!!!!!! Zo verschrikkelijk blij met dit nieuws. Echt even sprakeloos. Lieve schatten van harte gefeliciteerd”, schrijft René, die zichzelf een “trotse opa” noemt, op Instagram. Ook Natasja deelt haar enthousiasme op Instagram. “Jaaaaaa we worden weer oma en opa. Zo intens blij voor Ruby en Maxim. Nu al zooo welkom in de familie..”

Het is niet het eerste kleinkind van de zanger en zijn vrouw. De kinderen die René uit zijn eerste huwelijk kreeg, hebben al kinderen.