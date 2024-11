De Toppers maken groot nieuws bekend

De Toppers keren volgend jaar mei weer terug in de Johan Cruijff ArenA. Jan Smit, Jeroen van der Boom, René Froger en Gerard Joling staan op 30 en 31 mei in het stadion in Amsterdam, maakte de groep op Instagram bekend.

De Toppers bestaan in 2025 twintig jaar en dat wordt “groots” gevierd, staat onder meer in het bericht. De groep wijst er ook op dat de kaartverkoop voor de shows van volgend jaar nog niet is begonnen. Later deze week volgt er meer nieuws over onder meer de start van de kaartverkoop en het thema van de concerten, aldus de Toppers. Ook dit jaar stond de groep in de Johan Cruijff ArenA. Het thema was dit jaar Club Tropicana.

De mannen van Toppers traden in 2005 voor het eerst samen op. Toen bestond de zanggroep nog uit Joling, Froger en Gordon.