Eveline Stallaart over afwijzing voor het altaar van Married At First Sight: ‘Super heftig’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor kijkers van Videoland was het al langer duidelijk, maar deze week zagen ook de tv-kijkers van Married At First Sight hoe Sandra aangaf niet met Rob te willen trouwen. Dat moment maakte veel los, ook bij expert Eveline Stallaart.

In gesprek met Shownieuws kijkt Eveline Stallaart terug op de ceremonie in Married At First Sight, waarbij ze zelf aanwezig was. De expert noemt het moment ‘heftig en jammer’. Vooral de kwetsbaarheid van Rob kwam bij haar hard binnen.

Lees ook: Zo kwam Sandra al vóór Married At First Sight aan gegevens Rob

Eveline Stallaart over Married At First Sight-moment

‘Ik zat erbij en ik keek ernaar. Het was heftig en jammer. Veel meer kan ik daar niet over kwijt, dat gaan Sandra en Rob snel doen’, vertelt Eveline Stallaart aan Shownieuws. Toen Sandra aangaf het niet te voelen, was dat ook voor de expert een schok. ‘Het was natuurlijk super heftig’, blikt Eveline terug. ‘Aan de ene kant staat Rob daar met al zijn kwetsbaarheid. Die heeft hetzelfde proces doorlopen en staat daar met hoop op de liefde. En daarnaast dacht ik: en hoe dan nu verder? Dat was voor mij de eerste schrik.’ Daarna is Eveline naar allebei gegaan om ze zo goed mogelijk te ondersteunen.

Kon het voorkomen worden?

Op de vraag of deze pijnlijke situatie voorkomen had kunnen worden als Rob zijn gegevens niet op de kaart hadden gestaan, heeft de expert geen duidelijk antwoord. ‘Ik heb geen idee’, zegt Eveline daarover. ‘Ik denk dat dat echt aan Sandra is om daar antwoord op te geven, dat zou ik zelf niet weten.’ Bekijk de reactie van de expert hier: