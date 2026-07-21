Djamila Celina - ANP

© ANP

Djamila Celina uit The Real Housewives of Amsterdam slachtoffer van woninginbraak

Tekst: Lisa Manche

21/07/2026

Een heftige gebeurtenis in het leven van Djamila Celina, bekend uit The Real Housewives of Amsterdam, en haar gezin. Zij zijn slachtoffer geworden van een woninginbraak. Djamila laat weten dat hun leven compleet op zijn kop is gezet. 

Gewacht tot de lichten uitgingen

In een bericht op Instagram deelt Djamila een update. ‘Er is bij ons thuis ingebroken. Niet in een leeg huis, maar terwijl er iemand van ons gezin én onze hondjes thuis waren’. De realityster laat weten dat alles erop wijst dat hun huis al langer in de gaten werd gehouden. ‘Er werd gewacht tot de lichten uitgingen. Tot wij dachten dat we veilig waren’.

Anp 458243250
Lees ook Deze realityster doet niet meer mee in The Real Housewives of Amsterdam

Nog een grimmige situatie

Vanwege nóg een grimmige situatie heeft het gezin hun huis moeten verlaten. Maar door het lopende politieonderzoek kan Djamila daar nog niks over zeggen. ‘Alles is meegenomen. Maar wat ons echt is afgenomen, is ons gevoel van veiligheid’, schrijft ze. 

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Woede

Voor Djamila zorgt de situatie niet alleen voor veel verdriet en ongeloof, maar vooral voor woede. ‘Omdat iemand bewust de keuze heeft gemaakt om ons gezin dit aan te doen.’

Tot slot dankt Djamila iedereen voor de bruikbare tips en de steun die ze heeft gekregen. ‘Dat betekent ontzettend veel’.

LEES OOK

Zo ziet het leven van Marius Borg Høiby met een enkelband eruit
Liefde ondanks meningsverschillen: acteur Ben Platt over politiek en verdeeldheid binnen families
Toch geen drugs: Robbie Williams legt wit vlekje uit na virale ophef
Paramount dreigt miljoenen per dag te verliezen door blokkade van fusie met Warner Bros.

Uit andere media

Weekend Marius Borg Høiby - Getty Images

Zo ziet het leven van Marius Borg Høiby met een enkelband eruit
Party Screenshot Ceciel B&b Vol Liefde Credit Rtl

Mysterie ontrafeld: leeftijd van ‘B&B Vol Liefde’-Ceciel bekend
Vriendin caroline b&b vol liefde

Geen koopje: zóveel betaal je voor een nachtje in de B&B van Caroline uit B&B Vol Liefde
Sante Ijsjes Maken

Zó maak je zelf heerlijke ijsjes van fruit
Meer van Lisa