Djamila Celina uit The Real Housewives of Amsterdam slachtoffer van woninginbraak

Tekst: Lisa Manche

Een heftige gebeurtenis in het leven van Djamila Celina, bekend uit The Real Housewives of Amsterdam, en haar gezin. Zij zijn slachtoffer geworden van een woninginbraak. Djamila laat weten dat hun leven compleet op zijn kop is gezet.

Gewacht tot de lichten uitgingen

In een bericht op Instagram deelt Djamila een update. ‘Er is bij ons thuis ingebroken. Niet in een leeg huis, maar terwijl er iemand van ons gezin én onze hondjes thuis waren’. De realityster laat weten dat alles erop wijst dat hun huis al langer in de gaten werd gehouden. ‘Er werd gewacht tot de lichten uitgingen. Tot wij dachten dat we veilig waren’.

Nog een grimmige situatie

Vanwege nóg een grimmige situatie heeft het gezin hun huis moeten verlaten. Maar door het lopende politieonderzoek kan Djamila daar nog niks over zeggen. ‘Alles is meegenomen. Maar wat ons echt is afgenomen, is ons gevoel van veiligheid’, schrijft ze.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Woede

Voor Djamila zorgt de situatie niet alleen voor veel verdriet en ongeloof, maar vooral voor woede. ‘Omdat iemand bewust de keuze heeft gemaakt om ons gezin dit aan te doen.’

Tot slot dankt Djamila iedereen voor de bruikbare tips en de steun die ze heeft gekregen. ‘Dat betekent ontzettend veel’.