Joyce en Albert uit B&B Vol Liefde willen terug naar Nederland

Tekst: Lisa Manche

Kasteelheer Albert uit B&B Vol Liefde wil de Spaanse zon achterlaten om met zijn kersverse vrouw Joyce naar Nederland te vertrekken. Dat laat Joyce weten aan Omroep West.

Veel heen en weer reizen

Voor het pasgetrouwde stel leek het een sprookje: wonen in het kasteel van Albert in Spanje. Maar de realiteit is dat Joyce veel heen en weer reist. ‘Ik ben ongeveer een lang weekend per maand in Spanje’, vertelt ze. En dat reizen breekt haar enorm op.

Centraal punt creëren

Ook Albert brengt veel tijd door in Nederland, waardoor het stel heeft besloten te zoeken naar een huis in Nederland. ‘We moeten ergens een centraal punt creëren waar we zijn, en dat wordt Nederland. We zijn op zoek naar een huis hier, zodat we vaker samen kunnen zijn. We willen hier een leven opbouwen’, vertelt Joyce, die nog altijd in Rijswijk woont en werkt.

Uitdagingen

Voor Joyce is de situatie soms lastig. ‘Er waren uitdagingen en die zijn er nog steeds. Het is pittig om op meerdere plekken een woning te hebben. Maar onze liefde is sterk genoeg en inmiddels ook bekroond.’