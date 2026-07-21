Zo ziet het leven van Marius Borg Høiby met een enkelband eruit

Tekst: Lisa Manche

Marius Borg Høiby mag zijn voorlopige hechtenis thuis met een enkelband afwachten. Voor de zoon van de Noorse kroonprinses zorgt dat voor wat meer vrijheid dan in de gevangenis, maar hoe ziet zijn leven met enkelband er eigenlijk uit?

Eigen woning op Skaugum

De Noorse rechtbank besloot eerder deze maand dat Høiby’s voorlopige hechtenis met vier weken wordt verlengd. Daarom mocht hij met een elektronische enkelband de gevangenis verlaten en terugkeren naar Skaugum, het landgoed van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Hier heeft Hoiby een eigen woning tot zijn beschikking.

Geen verdovende middelen

Door de enkelband heeft de zoon van de kroonprinses een stuk meer vrijheid. Tor Erik Larsen, voorzitter van de Noorse vakbond voor gevangenispersoneel, legt in de krant VG uit hoe het huisarrest eruitziet. Høiby mag bijvoorbeeld geen enkele vorm van verdovende middelen gebruiken. Daarbij maakt het niet uit of die middelen legaal of illegaal zijn. Het drinken van alcohol is dus verboden en ook drugsgebruik is uit den boze. ‘Er worden tests afgenomen om te controleren of hij drinkt of drugs gebruikt.’ Tabak en andere nicotineproducten zijn wel toegestaan.

Vrienden ontvangen

In de praktijk zou Høiby zelfs vrienden mogen ontvangen, al hangt dat wel af van de voorwaarden die door de rechtbank zijn opgelegd. Er kan alleen moeilijk gecontroleerd worden wat er precies gebeurd. ‘Er zit niemand buiten om hem in de gaten te houden’, legt Larsen uit.

Feestje toegestaan

Het is voor Høiby in principe zelfs mogelijk om een feestje te organiseren. ‘Hij mag daarbij uiteraard geen alcohol of andere verdovende middelen gebruiken en wordt daarop gecontroleerd. Binnen het gebied waarin hij zich mag bewegen, heeft hij in theorie een vrij grote mate van vrijheid’, legt Larsen uit. Ook het gebruik van een smartphone, laptop of andere elektronica is toegestaan. Volgens Larsen blijft alles in zijn woning toegankelijk.

Naar buiten om te werken

Het enige moment waarop Høiby zijn huis uit kan is om te gaan werken, maar hij moet zich dan wel aan vaste tijdstippen houden en op een afgesproken moment weer thuis zijn. Daarbij mag hij elk beroep uitoefenen, zolang het om legaal werk gaat. ‘Hij zou bijvoorbeeld in een bar kunnen werken. Hij mag alleen geen zelfstandige activiteit uitoefenen, maar moet ergens in dienst zijn.’

De Noorse rechtbank heeft besloten dat Høiby thuis moet blijven, behalve wanneer hij gaat werken, een opleiding volgt, een behandeling ondergaat of een familielid in het ziekenhuis bezoekt.

Toestemming vragen

Als Høiby een andere plek wil bezoeken, dan moet hij vooraf toestemming vragen aan de politie. Als hij bijvoorbeeld een nieuwe jas nodig heeft, kan hij vragen of hij onderweg van of naar een andere afspraak een winkel mag bezoeken. De politie kijkt dan of dat mogelijk is.

Hoewel Marius Borg Høiby dus thuis is, zijn zijn vrijheden nog steeds beperkt.

BRON: HLN, VG