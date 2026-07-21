Vriendschap prins Harry en Elton John onder druk na vraag om financiële hulp

Tekst: Lisa Manche

Er zouden problemen zijn in de jarenlange vriendschap tussen prins Harry en Elton John. Harry zou de zanger om financiële hulp hebben gevraagd, waarna Elton zou hebben benadrukt ‘geen geldautomaat’ te zijn.

Jarenlange vriendschap

Prins Harry en Elton John zijn al lang bevriend. De zanger had een goede relatie met prinses Diana en ook na haar overlijden hield hij contact met haar zoon. Maar volgens de Amerikaanse journaliste Paula Froelich botert het momenteel niet zo tussen de twee.

Financiële hulpvraag

De prins zou onlangs met zijn gezin bij Elton John en zijn echtgenoot in Zuid-Frankrijk hebben verbleven. Harry zou Elton daar hebben gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de Invictus Games, die in 2027 in Birmingham plaatsvinden. Volgens Froelich zou dat evenement een financieringstekort van ongeveer 25 miljoen pond (zo’n 29,4 miljoen euro) hebben.

Gekwetst

Elton John zou ‘nee’ hebben gezegd, waardoor Harry erg gekwetst was. De prins zou vinden dat de zanger een zekere verantwoordelijkheid draagt, omdat hij hem jaren geleden in contact bracht met advocaat David Sherborne. Hij vertegenwoordigde Harry en Elton John tijdens hun rechtszaak tegen de Britse uitgever van verschillende tabloids. Volgens de Britse media hebben de verliezers nu een gezamenlijke rekening van wel 50 miljoen pond (bijna 59 miljoen euro).

Reactie op de rechter

Ook zou Harry’s reactie op het vonnis van de rechter bij Elton John in het verkeerde keelgat zijn geschoten. De prins noemde de beslissing ‘een complete doofpotoperatie’. Elton John zou die reactie roekeloos en slecht getimed vinden, omdat de rechtbank zich nog over de exacte verdeling van de gerechtskosten moet uitspreken. ‘Elton zou woedend zijn, omdat die uitspraak hem mogelijk nóg miljoenen extra kan kosten’, zegt Froelich.

Niet bevestigd

Harry en Elton John hebben zelf nog niet gereageerd op de beweringen van de Amerikaanse journalist. Ook is niet bevestigd dat de prins de zanger om financiële hulp heeft gevraagd.