Deze realityster doet niet meer mee in The Real Housewives of Amsterdam

Na Susanna Klibansky stopt ook Hella Huizinga na twee seizoenen met de Videolandserie The Real Housewives of Amsterdam. De partyplanner kan de realityserie niet meer combineren met haar bedrijf, schrijft ze woensdag op Instagram.

Huizinga gaat al haar “tijd, energie en passie” in haar werk steken. Ze kijkt met veel plezier terug op haar tijd als ‘Housewife’. “Het was een groot feest, dat ik niet had willen missen en jullie blijven in mijn leven en in mijn hart. Succes met het nieuwe seizoen!” Na het vertrek van Klibansky en Huizinga zijn Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor en Tamara Elbaz nog over.

The Real Housewives of Amsterdam volgt een clubje welgestelde vrouwen in Amsterdam. Het is de eerste Nederlandse serie uit de bekende realityreeks. De eerste The Real Housewives begon in 2006 in Orange County in Californië. Inmiddels zijn er tientallen edities en meerdere spin-offs gemaakt.