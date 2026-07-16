Iris is toe aan een nieuw hoofdstuk, met een man met wie ze dansend door het leven kan. © Thirza Wijnja

Seksuoloog en psycholoog over kandidaten B&B Vol Liefde: ‘Kandidaat bij wie je stiekem toch je vraagtekens plaatst’

Tekst: Redactie Weekend

B&B Vol Liefde gaat weer van start. Wat vindt Married At First Sight-expert, seksuoloog en psycholoog Eveline Stallaart van de nieuwe in het buitenland wonende en werkende vrijgezellen? Welke pareltjes gaan voor leuke televisie zorgen? En welke B&B’ers gaan écht voor de liefde? Eveline deelt met Weekend haar ideeën over deze acht nieuwe karakteristieke B&B’ers.

Iris (50) uit Spanje komt bij Eveline over als een ‘boss lady’. Ze voegt daaraan toe: ‘Ik ben benieuwd of zij kwetsbaar genoeg zal zijn om in een man haar geliefde te zien en niet een soort ondersteuning van haar bedrijf.’ Omdat Iris een danser en kunstenaar is, verwacht Eveline passie bij de B&B Vol Liefde-deelnemer. ‘Ik hoop heel erg dat zij die kant – de dansende, fladderende, lachende persoon – meer zal laten zien dan de boss lady, die kritisch een wensenlijstje afgaat.’

Timothy (40) uit Ibiza

Bij Timothy dacht Eveline: waarom heeft hij dit programma nodig? Ze ziet zijn goede looks en denkt dat hij het goed voor mekaar heeft. Daarom twijfelt ze er ook niet aan dat hij genoeg leuke mannen ontmoet. ‘Dit is echt zo’n kandidaat bij wie je stiekem toch je vraagtekens plaatst van: het is wel héél handig als je nieuwe zaak promotie krijgt… Natuurlijk vindt hij het leuk om nieuwe mannen te ontmoeten en in de belangstelling te staan, maar ik hoop vooral dat hij oprecht moeite wil doen voor de liefde.’ Over de man zelf blijft Eveline positief in haar conclusie: ‘Timothy is volgens mij een flamboyante persoon, waardoor het ontzettend leuk zal zijn om zijn avontuur te volgen. Maar ik hoop wel dat hij de juiste intenties heeft.’

Eline (37) uit Aruba

Eline dacht tien jaar geleden de liefde te hebben gevonden, maar haar toenmalige partner werd plotsklaps doodgeschoten. Daarom verwacht Eveline dat ze sneller muren kan gaan optrekken. ‘Mensen die een partner verliezen, worden vaak heel kritisch in wie ze weer toelaten in hun leven, omdat ze onderliggend altijd de angst kunnen hebben dat ze weer worden ‘verlaten’. Daardoor ontstaat er vaak terughoudendheid.’ Eveline benoemt dat het juist belangrijk is om te voelen en niet vanuit de ratio te meten.

Paul (62) uit Spanje

In 2021 verhuisde Paul samen met zijn vrouw Liesbeth naar Spanje, om, iets boven Lloret de Mar, samen een B&B Vol Liefde te beginnen. Maar na een kort ziekbed overleed zij in 2024. Het was zijn vrouw, met wie hij twee dochters heeft, die voor haar overlijden zei dat hij op zoek moest gaan naar een nieuwe partner. Dat zij dat heeft gezegd, snapt Eveline, maar… ‘Twee jaar na haar dood is wel kort. Mogelijk kan hij daar tegenaan lopen. Misschien heeft hij haar overlijden goed verwerkt, maar dat weten we niet. Een rouwverwerking hoeft niet binnen twee jaar al volledig te zijn. Dus de vraag is: kan hij écht ruimte maken voor die vrouwen in zijn hoofd en in zijn hart, of gaat hij vergelijken en te veel verhalen ophalen van toen? Dan kan het zomaar zijn dat hij blokkeert omdat hij voelt dat zijn hart nog te veel bij zijn overleden vrouw ligt. We gaan zien of hij echt aan een nieuwe liefde toe is.’

Eveline geeft ook haar mening over de flamboyante Caroline (67), opmerkelijke Thomas (36), veeleisende Fred (67) en Nisha Tara (45) met duidelijke verwachtingen. Lees het in Weekend editie 29, vanaf 15 juli in de winkels en hier online te bestellen.

Beeld: Thirza Wijnja