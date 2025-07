Destiny’s Child verrast fans met comeback tijdens Beyoncé’s laatste show

De zangeres hield haar publiek deze tour sowieso op het puntje van hun stoel. Zo dook Jay-Z in Parijs plots op tijdens hun duet ‘Drunk in Love‘.

Fans gingen uit hun dak toen het iconische trio enkele van hun grootste hits bracht, waaronder ‘Bootylicious‘ en ‘Lose My Breath‘. Het is de eerste keer in jaren dat Destiny’s Child weer live samen zong. Eerder stonden ze in 2018 op Coachella en in 2013 tijdens de Super Bowl naast elkaar op het podium.

