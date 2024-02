Beyoncé knipte haar af om ‘emotionele transformatie’

Beyoncé voelde zich in 2013 genoodzaakt haar lange haar af te knippen omdat ze op dat moment grote veranderingen in haar leven doormaakte. Ze ging naar eigen zeggen door een “emotionele transformatie”, vertelt de zangeres tegen Essence Magazine.

“Het afknippen van mijn haar was mijn rebellie tegen de vrouw die ik volgens de maatschappij zou moeten zijn”, herinnert Beyoncé zich. “Ik was net moeder geworden en wilde al die verwachtingen van me afschudden.”

De inmiddels 42-jarige zangeres weet nog dat haar kapper twijfels had over de drastische wijziging. Beyoncé besloot daarom zelf de schaar in haar kapsel te zetten wat resulteerde in een zogeheten ‘pixie cut’. “Het was wat ik moest doen. En daarna voelde ik me super dapper. Het was de eerste stap naar nog veel meer gedurfde beslissingen die ik in mijn leven en mijn carrière heb genomen en die hebben geleid tot wie ik nu ben.”