Beyoncé breekt show af als zwevende auto scheef hangt

Tekst: Denise Delgado

Het was even schrikken tijdens het concert van Beyoncé (43) in Houston. Zaterdagavond moest de zangeres onverwacht haar show onderbreken toen de vliegende auto waar ze in hing scheef kwam te hangen.

Vliegende auto

Tijdens het nummer ’16 Carriages’ zweefde Beyoncé, zoals gepland, boven het publiek in een vliegende auto, maar dit keer ging het mis: het voertuig begon scheef te hangen. De zangeres bleef ogenschijnlijk kalm, maar greep resoluut in. “Stop, stop, stop,” riep ze naar het technische team, terwijl haar gezicht zichtbaar bezorgd was.

De act, normaal een van de hoogtepunten van haar Cowboy Carter-tour, werd direct stilgelegd. De hangende auto werd voorzichtig teruggebracht naar het podium. Eenmaal veilig geland, bedankte Queen B haar fans: “Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie liefde voor mij. Als ik ooit val, dan weet ik dat jullie me zullen opvangen.”

De tekst gaat verder onder de TiKTok-video.

Lees ook: Beyoncé aangeklaagd voor onrechtmatig gebruik sample

Waarom de installatie haperde, is nog onduidelijk. Gelukkig kwam de zangeres met de schrik vrij en het publiek gaf haar een daverend applaus toen duidelijk werd dat alles goed ging.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES