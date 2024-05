Beyoncé aangeklaagd voor onrechtmatig gebruik sample

Een groep uit New Orleans beweert dat Beyoncé zonder toestemming een van hun liedjes heeft gebruikt voor een sample in haar hit BREAK MY SOUL. Daarom stappen Da Showstoppaz naar de rechter, meldt Billboard. Ze beschuldigen Beyoncé van auteursrechtinbreuk.

Voor haar single gebruikte Beyoncé samples van Show Me Love van Robin S. en Explode van Big Freedia. Dit laatste nummer zou echter gebaseerd zijn op Release A Wiggle van Da Showstoppaz. De groep eist nu erkenning en heeft tegelijkertijd Big Freedia en platenmaatschappij Sony Music aangeklaagd.

Ondanks dat BREAK MY SOUL bijna twee jaar geleden uitkwam, maken Da Showstoppaz er nu pas een zaak van. De betrokkenen zijn volgens Billboard vorige maand geïnformeerd over de vermeende inbreuk. Beyoncé zou hebben geweigerd Da Showstoppaz als medeschrijvers te erkennen.

BREAK MY SOUL was in 2022 de leadsingle van Beyoncés zevende album RENAISSANCE. Het nummer werd een grote hit en bereikte in Amerika onder meer de eerste plaats.