Dochters Beyoncé in de spotlights tijdens eerste show COWBOY CARTER-stadiontour

Heb jij weleens verticale of horizontale ribbels op je nagels? Je bent lang niet de enige. Zeker tijdens stressvolle periodes of hormoonschommelingen kunnen je nagels veranderen.

Meghan Markle (43) deelde zondag bijzondere momenten via haar Instagram. Zo is te zien hoe ze samen met haar dochter Lilibet jam maakt en samen met haar kinderen rozen plukt in de tuin.

Meer dan 500.000 tickets zijn de deur uit voor 21 shows in het Sportpaleis en 16 shows in Rotterdam Ahoy.

Dunya Diercks

Dunya is een jaar of tig geleden afgestudeerd als journalist en heeft vele jaren gewerkt als (entertainment)journalist voor o.a. De Telegraaf, pagina Privé, het AD, Shownieuws, Novum Nieuws, Hart van Nederland en Weekend. Ook is ze samensteller en redacteur van de tweewekelijkse Audax-entertainmentnieuwsbrief Showbuzz. Dunya houdt van bankzitten™, samosa’s, mimosa’s en (bijna alle) dieren. Vooral –‘lastige’ - katten hebben haar interesse: ze is tevens gediplomeerd kattengedragstherapeut.

