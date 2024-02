Bijzondere mijlpaal voor Beyoncé

Beyoncé heeft geschiedenis geschreven met haar nieuwe single TEXAS HOLD ‘EM. Ze is de eerste zwarte vrouw geworden met een nummer 1-hit in de Amerikaanse countrycharts, heeft Billboard bekendgemaakt. Het nummer komt binnen op de eerste plaats.

De zangeres is bovendien de eerste vrouw die zowel de countrylijst als de r&b en hiphoplijst heeft aangevoerd. Alleen Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus en Ray Charles gingen haar voor.

Beyoncé moet nog wel even wachten op een nummer 1-hit in de officiële Billboard Hot 100. Daar komt ze op de tweede plaats binnen achter Lovin On Me van Jack Harlow. In haar carrière scoorde de zangeres tot nu toe acht nummer 1-hits.

Vorige week verraste Beyoncé haar fans door plotseling twee countrysingles uit te brengen. De liedjes zijn de voorlopers van een compleet album in het genre.