Híerom wil Daphne Bunskoek geen eigen latenightshow

Tekst: Ruth Smeets

Daphne Bunskoek ziet een eigen latenighttalkshow niet zitten. Dat vertelt de 52-jarige presentatrice donderdag op NPO Radio 1.

Haar naam werd eerder door analisten genoemd toen RTL problemen had met RTL Tonight. Dat programma is inmiddels van de buis verdwenen, maar Daphne Bunskoek heeft zelf nooit serieus over zo’n overstap nagedacht.

Geen behoefte aan de waan van de dag

‘Ik ben nog nooit gevraagd voor een latenighttalkshow’, zegt Daphne tegen presentator Mischa Blok. ‘Ik heb er nooit naar geïnformeerd en ik ben er ook niet in geïnteresseerd. En ik hoef niet mee in hypes, ik wil niet meeleven met de wind van de dag.’ Volgens de presentatrice speelt dat bij RTL Boulevard minder sterk. ‘Het gebeurt wel, maar op een veilige manier’, omschrijft ze.

Mogelijkheid nooit overwogen

Hoewel Daphne niet bij voorbaat nee zegt tegen nieuwe kansen, staat een eigen talkshow niet op haar verlanglijst. ‘Ik sta overal voor open, maar ik heb er zelf geen seconde over nagedacht’, zegt ze. ‘Dat is ook een gepasseerd station voor mij.’ De presentatrice werkte tussen 2005 en 2008 al bij RTL Boulevard en keerde in 2022 terug achter de desk.

Daphne Bunskoek stelt grenzen aan openheid

Ook vertelt Daphne dat ze soms zoekt naar de juiste balans tussen open zijn en haar privéleven beschermen. ‘Ik ben wel van het open gesprek, ik heb het heel graag over details, ook omdat dat iedereen weer een stukje verder kan helpen’, legt ze uit. Tegelijkertijd hoeft volgens haar niet alles openbaar te worden. ‘Maar ook niet alles hoeft tot in nuance of detail op tv besproken te worden. Niet iedereen hoeft alles van mij te weten.’