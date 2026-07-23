Prinses Eléonore Getty Images

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Belgische prinses Eléonore gaat studeren in déze Nederlandse stad

Tekst: Ruth Smeets

23/07/2026

Prinses Eléonore van België laat na de zomer haar vertrouwde omgeving achter zich. De achttienjarige dochter van koning Filip en koningin Mathilde begint in september aan een studie in Nederland.

De prinses kiest voor de Engelstalige bachelor Liberal Arts & Sciences aan University College Utrecht, dat onderdeel is van de Universiteit Utrecht. Het Belgische hof maakte haar studiekeuze donderdag bekend. Het programma duurt drie jaar.

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Prinses Eléonore kiest voor een brede opleiding

Tijdens de opleiding kan prinses Eléonore grotendeels zelf bepalen welke vakken zij volgt. Studenten combineren onderdelen uit onder meer de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en exacte wetenschappen. Na afronding krijgt zij, afhankelijk van haar gekozen richting, de titel Bachelor of Arts of Bachelor of Science.

Studeren in internationale omgeving

University College Utrecht bestaat sinds 1998 en was het eerste university college van Nederland. Op de campus wonen en studeren ongeveer 750 studenten uit verschillende landen. Of prinses Eléonore daar ook haar intrek neemt, heeft het hof niet bevestigd.

Laatste kind verlaat het nest

Sinds de zomer van 2023 volgt prinses Eléonore onderwijs aan de International School of Brussels. Met haar overstap naar Utrecht begint nu ook zij aan een nieuw hoofdstuk buiten het ouderlijk huis. Haar zus prinses Elisabeth rondde eerder een opleiding Public Policy af aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard, terwijl haar broer prins Emmanuel een opleiding bedrijfsontwikkeling in Brussel volgt. Haar andere broer prins Gabriël is bezig met een militaire opleiding.

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