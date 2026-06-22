Renze Klamer over Instagram-post na stoppen RTL Tonight: ‘Ik appte Beau en Humberto mijn excuses’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Renze Klamer kon naar eigen zeggen niet anders dan vroegtijdig stoppen met RTL Tonight. In een interview met het AD vertelt de presentator dat hij zich ongelukkig voelde bij de talkshowformule en weinig ruimte ervoer voor eigen inbreng.

De kritiek op zijn vertrek bij RTL Tonight en op zijn houding raakte hem, maar Renze Klamer zegt dat hij niet langer op dezelfde manier door kon. Ook blikt hij terug op een Instagram-post die verkeerd viel bij Beau en Humberto.

Met knoop in de maag naar werk

‘Ja, ik zat daar erg ongelukkig’, zegt Renze over zijn periode bij RTL Tonight. Volgens de presentator werd het niet op prijs gesteld als hij op de werkvloer eerlijk zei wat hij anders zou willen. ‘En in de tussentijd rijd je elke dag met een knoop in je maag naar werk. Voor de kijker werd het ook zichtbaar. Dan kom je op een punt dat het helemaal niemand helpt om nog één dag langer te blijven.’

Weinig ruimte voor eigen inbreng

Renze had vooraf al twijfels over RTL Tonight en maakte die ook kenbaar. Vooral de desk, het hoge tempo, de bumpertjes en de glamoureuze vorm pasten volgens hem niet bij zijn stijl. Ook het werkproces vond hij lastig: ‘Je kon geen nee zeggen tegen bepaalde items, je zat niet in de groepsapp van het programma, deed niet mee met de weekevaluatie. Dat is allemaal prima, maar ik ben zelf graag wat meer betrokken bij een programma dat ik presenteer.’

Excuses na Instagram-post

Toen bekend werd dat RTL Tonight zou stoppen en Renze weer een eigen talkshow kreeg, plaatste hij een ludiek bedoelde Instagram-post: ‘Eens kijken of ik binnenkort ergens zo’n tafel op de kop kan tikken.’ Achteraf vindt hij de timing niet sterk. ‘Ik appte Beau en Humberto mijn excuses. Daar is niet op gereageerd.’ Humberto sprak hij later nog kort tijdens een presentatoren-ontbijt, Beau heeft hij naar eigen zeggen niet meer gezien of gehoord.

Frisse doorstart bij RTL

Dat hij uiteindelijk alsnog een eigen programma krijgt, noemt Renze niet simpelweg zijn zin krijgen. Hij sprak met Peter Lubbers, de nieuwe zenderbaas, en voelde zich volgens eigen zeggen goed begrepen. De nieuwe talkshow wordt volgens hem ‘een soort frisse doorstart’ van wat hij vóór RTL Tonight maakte: journalistiek, gericht op nieuws, maar ook met ruimte voor entertainment.

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